Patrick Brown exclu de la course au leadership du PCC

Le candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC) Patrick Brown a été exclu de la course au leadership, a annoncé la formation politique mardi soir.

Le PCC a indiqué avoir disqualifié M. Brown en raison «de sérieuses allégations d’actes répréhensibles de la campagne de Patrick Brown qui semblent violer les règles régissant les dispositions financières de la Loi électorale du Canada».

Le Parti a précisé que c’est le Directeur général des élections (DGE) du Canada qui a avisé la campagne de M. Brown de ces allégations, en plus de demander au comité gérant la course à la chefferie au sein du PCC de disqualifier le politicien.

«Durant l’enquête sur ces allégations, le DGE et moi-même avons fait de notre mieux pour être équitables envers la campagne au leadership de Patrick Brown et nous leur avons accordé le temps nécessaire afin que son équipe puisse réfuter substantiellement ces allégations. Nous regrettons d’avoir à prendre ces mesures, mais nous avons l’obligation d’assurer le respect autant des Règles de notre Parti que de la Loi fédérale de la part de tous les candidats et de leur équipe de campagne», a fait savoir par communiqué le président du comité organisateur de l’élection du chef, Ian Brodie.

Une enquête est toujours en cours, a précisé le parti sans s’avancer sur la nature des allégations reprochées à Patrick Brown et son équipe.

Le maire de Brampton, en Ontario, était l’un des favoris dans la course à la chefferie, aux côtés de l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest et du député fédéral Pierre Poilievre.

L’équipe de M. Brown avait affirmé avoir recruté plus de 150 000 nouveaux membres pour le PCC au cours du printemps, le second plus grand nombre annoncé par les divers candidats. Le présumé meneur de la course, Pierre Poilievre, avait pour sa part annoncé le recrutement de plus de 300 000 membres.

La disqualification de M. Brown ne laisse plus que cinq candidats dans la course, soit MM Poilievre et Charest, les députés fédéraux Leslie Lewis et Scott Aitchison et l’ex-député ontarien Roman Barber.

Le PCC a indiqué qu’il a toujours l’intention de se doter d’un nouveau chef le 10 septembre prochain.