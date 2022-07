[PHOTOS] Quatre blessés dans une collision à Laval

Quatre personnes ont été blessées, dont une gravement, lors d’un violent face-à-face à Laval, lundi soir.

Les policiers ont été alertés peu après 22 h 30 sur un accident survenu sur la route 335, près de l’avenue des Perron.

Un véhicule qui circulait en direction nord aurait dévié de sa voie pour effectuer un dépassement avant d’entrer en contact avec un autre véhicule de type Toyota compact qui était en sens inverse.

La passagère du véhicule Toyota a subi d’importantes blessures et l’on craint pour sa vie, a indiqué une porte-parole du Service de police de Laval (SPL).

Pascal Girard/AGENCE QMI

Trois autres personnes, soit les deux conducteurs et un passager de l’autre véhicule, ont été également blessées et transportées en centre hospitalier, mais il n’y a pas de danger pour leur vie.

La police de Laval n’a pas précisé l’âge ni le sexe des personnes blessées.

Les enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux pour tenter d’analyser la scène et déterminer les causes et les circonstances exactes de cette collision.

Des équipes du ministère des Transports ont bloqué la circulation sur la R-335, le temps de l’enquête.