Repentigny compte bien se défendre

Le maire de Repentigny réfute les allégations contenues dans une poursuite de 1,8 M$ d’un haut gradé contre le corps policier de sa ville, dont celles concernant du profilage racial, et entend se défendre devant les tribunaux.

• À lire aussi: Importantes querelles internes à la police de Repentigny

« Chez nous, on n’a aucune honte envers les agissements de notre service de police. Au contraire, on en est très fier et tout va bon train », a lancé d’emblée le maire, Nicolas Dufour, en entrevue téléphonique.

Le Journal rapportait mardi que Daniel Archibald, un directeur adjoint au Service de police de la Ville de Repentigny, a récemment déposé une poursuite civile au palais de justice de Joliette. Il réclame plus de 1,8 M$ en dommages à son service et à d’ex-collègues, en alléguant que le climat de travail y était « toxique » à son égard.

« Ce n’est pas sa première tentative de faire des plaintes à notre endroit et ç’a toujours un peu tombé, parce qu’il n’y a rien de fondé. [...] Ça n’a jamais abouti », a indiqué M. Dufour.

Dans la requête, Archibald estime faire l’objet d’un congédiement déguisé. Celui-ci est toujours en poste comme directeur adjoint, mais il est présentement en arrêt de travail, a précisé le maire.

Policiers racisés embauchés

Archibald allègue également dans la poursuite avoir découvert un stratagème mis en place pour écarter les candidats racisés qui souhaitaient devenir policiers à Repentigny.

« Il nous accuse d’avoir fait du profilage à l’embauche, mais des policiers racisés ont été embauchés pendant la même période qu’il dénonce. Il y a des trucs incohérents », a laissé tomber le maire Dufour.

Celui-ci, élu en novembre dernier, n’était toutefois pas en mesure de préciser combien d’agents issus de la diversité avaient été embauchés à l’époque ni combien sont en poste actuellement.

Le maire a cependant soutenu que Repentigny « est confiante et prête à se défendre » devant les tribunaux contre les allégations faites dans la poursuite civile qui vise la municipalité.