Steve Briere se trouve une nouvelle équipe

L’ancien instructeur des gardiens des Maple Leafs de Toronto Steve Briere assumera des fonctions identiques avec le Kraken de Seattle la saison prochaine, a annoncé cette formation, mardi avant-midi.

• À lire aussi: Repêchage simulé du Journal: un suspense du début à la fin

• À lire aussi: Patrick Roy de retour avec les Remparts de Québec

Briere a œuvré dans la Ville Reine au cours des sept dernières campagnes et son contrat prenant fin le 30 juin n’a pas été renouvelé.

Chez les Leafs, il a entre autres épaulé Frederik Andersen et Jack Campbell. Également, il y a côtoyé Dave Hakstol, aujourd’hui le pilote du Kraken, pendant deux ans.

La saison passée, Toronto a maintenu une moyenne de buts alloués de 3,07, prenant le 19e rang de la Ligue nationale de hockey à ce chapitre.

«La somme de travail de Steve parle d’elle-même. Il a connu du succès partout où il est passé et on s’attend à la même chose ici. Il offrira une valeur ajoutée à notre personnel d’instructeurs», a déclaré le directeur général Ron Francis au site officiel du club.

«J’essaie d’être un étudiant du sport et je me réinvente chaque année, a de son côté souligné Briere. Une partie d’être un bon leader, entraîneur ou dirigeant d’entreprise, c’est de constamment s’ajuster afin d’être meilleur. Mon travail est de créer un plan convenant bien au gardien et non pas de le changer pour qu’il joue de la manière que j’exigerais verbalement. Il s’agit de lui faire croire à son excellence.»

À Seattle, Briere aura à superviser les gardiens d’une formation ayant terminé 24e du circuit Bettman l’an dernier avec une moyenne de 3,46. Chris Driedger et Philipp Grubauer ont défendu la cage du Kraken.