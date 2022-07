«Thor: amour et tonnerre»: de la couleur, de l’action... et Natalie Portman

Taika Waititi s’éclate à la réalisation de ce nouveau «Thor», dans lequel Chris Hemsworth, Natalie Portman et Tessa Thompson reprennent du service. Mais cela suffit-il?

Les amateurs de l’UCM retrouvent Thor (Chris Hemsworth), le dieu nordique ayant été vu seul pour la dernière fois dans «Thor: Ragnarok» (2017) et en groupe dans le dernier «Avengers» (2019). Désormais avec la troupe des Gardiens de la galaxie, le super héros retrouve ses muscles d’antan et ses habiletés guerrières, ce qui ne l’empêche pas de traverser une espèce de crise existentielle que Taika Waititi rapproche d’une crise de la quarantaine. Entre alors en scène Jane Foster (Natalie Portman) qui, atteinte d’un cancer, devient Mighty Thor lorsqu’elle manie la nouvelle version de Mjolnir.

On retrouve également Valkyrie (Tessa Thompson), roi – c’est elle qui le dit avec un grand sourire – du Nouvel Asgaard, une ville de Norvège où se sont réfugiés les survivants du royaume. Et si ces super héros s’allient, c’est pour lutter contre la menace que représente Gorr (Christian Bale), un tueur voulant oblitérer tous les dieux de la galaxie.

Comme dans «Ragnarok», Taika Waititi, aidé ici de la coscénariste Jennifer Kaytin Robinson, mise sur l’humour et l’autodérision, voire même le bris du quatrième mur – le clin d’œil que constitue Russell Crowe en Zeus n’échappera à personne. Pas de gravité donc, mais des plaisanteries constantes – portez attention à la pièce de théâtre qui raconte l’histoire d’Odin, Loki, Thor et Hela, vous allez bien rire – qui font évidemment penser à l’ambiance des longs métrages consacrés aux Gardiens de la galaxie, leur présence rendant la comparaison d’autant plus facile. Évidemment, le long métrage fait la part belle aux scènes d’action – dont certaines, celles du début notamment – permettent de tuer le temps, à quelques moments qui se veulent émouvants, mais sans jamais dépasser le stade du facile, voire du paresseux.

«Thor: amour et tonnerre» ressemble à un bonbon (pas «du», «un»), un gros bonbon multicolore et très «surette». Ça réveille – notamment avec plusieurs pièces de Guns N' Roses dans la trame sonore –, ça fait oublier la morosité ambiante pendant 119 minutes... mais ça ne dure pas plus longtemps.

«Thor: amour et tonnerre» arrive sur les écrans de la province le 8 juillet.