Tiger Woods explique son absence à l’Omnium des États-Unis

C’est pour ne pas nuire à ses chances de participer au 150e Omnium britannique que Tiger Woods a décidé de ne pas prendre part à l’Omnium des États-Unis en juin.

«Le plan était de participer à l’Omnium des États-Unis, mais je n’étais pas capable de faire physiquement», a déclaré l’ancien numéro 1 mondial, mardi, lors d’un entretien avec les médias présents au tournoi JP McManus Pro-Am, en Irlande.

«C’était physiquement impossible. J’ai eu quelques soucis avec ma jambe et cela aurait mis ma participation à ce tournoi en péril. Il n’y avait donc aucune raison de prendre ce risque.»

Cette année, le tournoi majeur disputé en Angleterre se déroulera au Old Course de St. Andrews. C’est à cet endroit qu’il a savouré deux de ses trois triomphes à l’Omnium britannique.

«C'est un Omnium britannique historique que nous allons jouer, a poursuivi Woods. Je suis assez chanceux de faire partie des anciens champions qui y ont gagné et je veux y rejouer. Je ne sais pas quand ils y retourneront un jour. Je suis encore capable de jouer à un haut niveau et je veux tenter ma chance encore au moins une fois.»

AFP

Ne rien tenir pour acquis

Woods n’a pas pris part à un événement de la PGA depuis qu’il s’est retiré au terme de la troisième ronde du Championnat de la PGA, le 21 mai dernier.

L’Américain avait précédemment disputé le Tournoi des Maîtres en avril, prenant la 47e place avec un cumulatif de 301 (+13).

«Oui, ça en valait la peine. Ç'a été dur, a-t-il dit à propos de son retour à la compétition. J'ai eu des jours très durs et des jours où il m'a été très difficile de me lever du sofa, mais c'est comme ça. Comme je l'ai déjà dit, je suis très reconnaissant de tout le soutien que j'ai reçu de mon équipe de traitement et de tous mes chirurgiens qui réparent ma jambe et en prennent soin.»

«J'ai mes deux jambes et je ne vais plus considérer cela comme acquis. Certaines personnes le font, mais celles qui ont frôlé la mort ou perdu un membre comprennent ce que je veux dire.»

Rappelons que le golfeur de 46 ans avait subi un accident de la route qui lui a notamment causé de graves blessures à la jambe droite en février 2021.