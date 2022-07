Tiré du roman de Jean-Philippe Baril Guérard: début du tournage de «Haute démolition»

Le tournage de la série «Haute démolition», tirée du roman de Jean-Philippe Baril Guérard, vient de s’engager avec les comédiens Étienne Galloy («Les bracelets rouges») et Léane Labrèche-Dor («Escouade 99»), qui campent les personnages principaux de Raph et de Laurie.

On est en plein mouvement #moiaussi dans cette histoire d’amour ayant pour toile de fond le milieu de l’humour.

C’est le deuxième roman de l’auteur qui est adapté par KOTV et Séries Plus, après la série dramatique «Manuel de la vie sauvage», proposée l'hiver dernier sur les ondes de cette chaine de Corus. «Haute démolition» sera aussi proposée l’hiver prochain.

Jean-Philippe Baril Guérard signe le scénario avec Suzie Bouchard, qui a coscénarisé «Le temps des framboises» avec Florence Longpré, touchante production disponible sur Club illico. Christian Laurence, qui avait réalisé «Manuel de la vie sauvage» et à qui on doit «La dérape», reprend du service pour les six épisodes de «Haute démolition», qui seront mis en boite d’ici la fin du mois d’août.

Voici le synopsis: «"Haute démolition", c’est la rencontre fusionnelle entre Raph, un humoriste de la relève dont la carrière ne décolle pas assez vite à son goût, et Laurie, qui n’a jamais osé poursuivre son rêve de devenir autrice en humour. Laurie a toujours manqué de courage; Raph a toujours manqué de contenu. Ils sont un yin et un yang parfaitement opposés dont l’union leur permet de s’épanouir professionnellement et personnellement. Mais c’est trop explosif pour être durable. Quand Laurie réalise que leur couple n’a pas d’avenir, elle met fin au projet, plongeant Raph dans un trou noir abyssal. Il tente de s’en sortir en substituant l’amour de Laurie pour celui du public, avant d’entreprendre de la bannir de son milieu par pur désir de vengeance. Sa victoire sera douce-amère et laissera beaucoup de dommages collatéraux dans son sillage».

Éric Bernier, Hélène Bourgeois Leclerc, Michel Charette, Irdens Exantus, Carolanne Foucher, Guillaume Gauthier, Noémie Leduc-Vaudry, Bruno Marcil, Erich Preach et Francis-William Rhéaume défendent également un rôle dans «Haute démolition».