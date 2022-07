Un combat épique pour la case de 19 h du lundi au jeudi: «Stat» contre «Indéfendable»

Pour la première fois en 26 ans, TVA va opposer directement sa propre fiction quotidienne à celle de Radio-Canada, espérant ravir au diffuseur public la case horaire de 19 h, du lundi au jeudi.

C’est un combat de titan qui se dessine depuis des mois. En coulisses, les deux chaines fourbissent leurs armes. Depuis quelques semaines, on en sait un peu plus sur les deux rendez-vous, ICI Télé misant sur de courts clips pour faire connaître les personnages principaux de Stat, alors que TVA fait tourner en boucle une première bande-annonce prometteuse d’Indéfendable en attendant la bande-annonce officielle, dans deux semaines.

Au cours des derniers jours, l’information très importante de la case horaire d’Indéfendable, d’abord partagée aux agences de publicité ce printemps, a finalement été confirmée directement aux téléspectateurs dans les publicités de TVA. Eh oui, Indéfendable va bel et bien se mesurer à Stat chaque jour de la semaine, de 19 h à 19 h 30.

Les plus friands vont bien entendu regarder les deux quotidiennes, avec l’aide de leur enregistreur ou des plateformes gratuites des deux chaines, mais laquelle verront-ils en direct, avec les publicités? C’est la grande question.

TVA mise sur la fiction judiciaire Indéfendable, alors qu’ICI Télé, pour tenter de s’inscrire dans le succès de District 31, propose la dramatique médicale Stat.

Depuis 1996, Radio-Canada diffuse toujours une fiction quotidienne à 19 h. Il y a eu successivement Virginie (1996-2010), 30 vies (2011-2016) et District 31 (2016-2022), toutes des émissions produites par Aetios Productions, la boite de Fabienne Larouche – qui a écrit les deux premières séries – et de Michel Trudeau. Pour éviter de se faire damer le pion, on mise dans Stat sur des comédiens de renom comme Suzanne Clément, Normand D’Amour, Patrick Labbé, Anglesh Major, Ludivine Reding, Stéphane Rousseau, Geneviève Schmidt et Lou-Pascal Tremblay. Aetios partage cette fois la charge de la production avec A Média (Les mecs, Discussions avec mes parents).

PHOTO COURTOISIE

Du côté de TVA, on a déplacé La tour après ses deux saisons dans la case horaire de 19 h, du lundi au jeudi, pour laisser le champ libre à Indéfendable et au combat qui s’annonce épique avec Stat. Pour l’heure, TVA ne veut pas confirmer à l'Agence QMI la date de début d’Indéfendable, alors que Stat amorce son parcours le 12 septembre. On a également recours au talent de comédiens très appréciés des Québécois dans Indéfendable, dont Sébastien Delorme, Anne-Élisabeth Bossé, Michel Laperrière, Marilyse Bourke, Mikhail Ahooja, Martin-David Peters, Catherine Renaud, Mathieu Baron et Nour Belkhira, la vedette du film Antigone.

Nadine Bismuth (En thérapie, Un lien familial) concocte les intrigues d’Indéfenable, d’après une idée originale du criminaliste Richard Dubé. C’est Pixcom qui produit.