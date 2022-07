Un triple-jeu pour le moins étrange

Le match de lundi soir opposant les Twins du Minnesota aux White Sox de Chicago a donné lieu à une première dans l’histoire du baseball majeur : un triple-jeu 8-5.

Sur le terrain du Guaranteed Rate Field, deux coureurs des Sox ne se sont pas méfiés quand leur coéquipier AJ Pollock a frappé la balle solidement au champ centre contre le releveur Griffin Jax en fin de septième manche.

Le voltigeur Byron Buxton a effectué une belle course pour réaliser l’attrapé avant de décocher un relais en direction du joueur de troisième but Gio Urshela. Ce dernier a touché Yoan Moncada, qui tentait de revenir au premier coussin, pour ensuite mettre le pied sur le deuxième but qu’Adam Engel était censé retrouver.

Buck & Gio made the 1st 8-5 triple play in MLB history look easy. pic.twitter.com/He3n79pcgt — Minnesota Twins (@Twins) July 5, 2022

«Je ne connais pas le nombre de trucs pouvant encore constituer une première de tous les temps, donc j’imagine que c’était à notre portée, a mentionné Buxton au site MLB.com après la victoire de 6 à 3 en 10 manches des Twins. Je n’y ai pas trop pensé, hormis que ce triple-jeu nous a sortis du trouble et nous a procuré un peu de rythme.»

À propos de son attrapé, le joueur de champ extérieur dit avoir pris les mesures nécessaires pour bien synchroniser le tout.

«Vous savez quand vous allez heurter la clôture, mais j’avais un pas d’avance et j’ai pu reconnaître tout cela bien avant le temps, ce qui m’a permis de me placer sur le mur et de bénéficier d’un meilleur élan pour le relais.»

Pas très brillant

Du côté des perdants, victimes du 16e triple-jeu de l’histoire des Twins, le gérant Tony La Russa n’était pas impressionné.

«Yoan a été vraiment agressif, ce qui n’est pas la pire chose que vous pouvez faire lorsque vous pratiquez ce sport. Cependant, le jugement a été mauvais et coûteux», a-t-il déploré.

«Quand j’ai regardé en direction du mur, je croyais que le voltigeur s’attendait à voir la balle au sol, a pour sa part indiqué Engel. J’ai seulement mal joué. Ce fut une erreur ici, ça nous a coûté des points et probablement la victoire.»