Une adaptation bien réussie...

Il y a trois ans, la pièce Lignes de fuite faisait fureur sur la scène du Théâtre d’Aujourd’hui en brossant un portrait drôle et grinçant de jeunes trentenaires faisant face à de profondes remises en question. Le passage des planches au grand écran s’avère plutôt réussi grâce notamment aux performances éclatantes de son trio de comédiennes.

« On peut-tu boire des bulles sans parler de la banquise qui font ? » Cette réplique savoureuse lancée au début du film par une des trois protagonistes résume parfaitement le ton à la fois léger et grave de la comédie dramatique Lignes de fuite.

On y suit trois amies du secondaire, originaires de la Beauce, qui se retrouvent pour une soirée d’été bien arrosée, à Montréal. Si elles étaient jadis sur la même longueur d’onde, les trois copines ont emprunté des trajectoires très différentes depuis leurs folles années d’adolescence.

Habitant toujours en Beauce, Audrey (Catherine Chabot) mène une vie un peu trop tranquille à son goût avec son chum plombier (Maxime de Cotret). Valérie (Léane Labrèche-Dor), qui travaille comme chroniqueuse à la radio à Montréal, vit quant à elle modestement avec son chum chargé de cours en philosophie (Mickaël Gouin). À l’autre bout du spectre, Sabina (Mariana Mazza), une experte en finance, fait beaucoup d’argent et file le parfait bonheur avec sa nouvelle amoureuse, une artiste visuelle anglophone (Victoria Diamond).

L’alcool aidant, les discussions s’enflammeront à mesure que la soirée avance et les jeunes trentenaires finiront par se balancer leurs quatre vérités au visage, remettant du coup en question cette amitié qui n’en vaut peut-être plus la peine.

Cinglant à souhait

Écoanxiété, peur de devenir mère, précarité d’emploi, amitié qui s’effrite... Lignes de fuite aborde sans détour plusieurs enjeux qui tracassent les jeunes trentenaires d’aujourd’hui. En adaptant elle-même sa pièce avec l’aide d’Émile Gaudreault (au scénario) et de Miryam Bouchard (à la réalisation), l’autrice et comédienne Catherine Chabot signe une comédie cinglante, dans laquelle elle prend un malin plaisir à bousculer le spectateur dans ses convictions.

Une des grandes forces du film, les dialogues, punchés et percutants, sont livrés avec dynamisme par un groupe d’acteurs particulièrement doués pour la comédie. Reprenant des rôles qu’elles ont déjà joués sur scène, Catherine Chabot et Léane Labrèche-Dor en mettent plein la vue avec des performances d’une justesse remarquable. Mention spéciale aussi à Mariana Mazza, qui brille dans un rôle riche en nuances. Dommage toutefois que le long métrage prenne parfois des allures de théâtre filmé, surtout dans le dernier acte, qui se démarque par sa tonalité plus sombre et dramatique.

Lignes de fuite ★★★1⁄2

Un film de Catherine Chabot et Miryam Bouchard

Avec Catherine Chabot, Mariana Mazza et Léane Labrèche-Dor