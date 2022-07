Une nouvelle SuperFrancoFête

Un spectacle mettant en vedette des dizaines d’artistes en provenance d’une douzaine de pays de la francophonie et baptisé SuperFrancoFête, comme l’événement mythique des années 1970, sera présenté à l’Agora de Québec, le 1er septembre, avant d’être télédiffusé partout dans le monde, a appris Le Journal.

Imaginé par Sismyk, la division musicale de la firme de Québec ComediHa!, ce grand rassemblement se veut une célébration de la langue française, indique le metteur en scène et réalisateur de son adaptation télé, Jean-François Blais (La Voix, En direct de l’univers, spectacles de la fête nationale). « Il y a un besoin de faire rayonner notre langue », avance-t-il.

Selon ce dernier, ce projet était dans l’air avant la pandémie. Le titre, précise-t-on, n’est qu’un clin d’œil à la Superfrancofête de 1974, un festival durant lequel Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois avaient fait équipe sur les plaines d’Abraham pour présenter le spectacle J’ai vu le loup, le renard, le lion. On ne cherche pas à créer un événement similaire.

Classiques et découvertes

Les noms des artistes, des animateurs et des partenaires de même que toutes les informations entourant la distribution des billets seront dévoilés au cours d’une conférence de presse au début du mois d’août.

Accompagné d’une vingtaine de musiciens et choristes, Scott Price assurera la direction musicale de ce spectacle, qui mettra de l’avant de jeunes talents en provenance des pays et territoires francophones d’Amérique, d’Europe et d’Afrique.

Comme c’était le cas lors des spectacles de la fête nationale produits par Sismyk, les artistes seront invités à chanter en duos et en trios.

« Nous voulons un mélange de grandes chansons francophones et de découvertes. La sonorité actuelle est très importante pour nous. Nous avons de la pop et du rap qui viennent de Belgique, d’Afrique. C’est une carte de visite complète », explique Jean-François Blais.

Pour voir Québec

La SuperFrancoFête version des années 2000 deviendra un événement annuel, souhaitent ses organisateurs.

Pourquoi avoir choisi l’Agora plutôt que les plaines d’Abraham ? « D’abord et avant tout, pour voir Québec », répond le metteur en scène.

« Étant donné qu’on aura une diffusion mondiale, c’était important de voir la ville. Un grand terrain rempli d’arbres, ça peut être n’importe où. À l’Agora, on voit le fleuve et on a une vue imprenable sur le Château Frontenac. Il y a des possibilités de cartes postales extraordinaires de ce côté. »