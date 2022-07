Vive nos divas: célébrer les femmes

C’est une lettre d’amour aux divas de la chanson du Québec ainsi qu’à toutes les femmes qu’a écrite Lydia Bouchard avec Vive nos divas. Le Journal a eu la chance de visiter les coulisses de ce 6e opus de la série Hommage du Cirque du Soleil et de rencontrer des artistes de ce spectacle alliant acrobaties et chansons.

Dans les coulisses de l’Amphithéâtre Gogeco de Trois-Rivières, les gens que l’on croise sont souriants, occupés et concentrés. Comme la première de Vive nos Divas est dans 15 jours, chacun s’affaire dans son département ; tout en trouvant quelques minutes pour nous parler.

On découvre quelques-uns des trente accessoires qui viendront créer un équilibre visuel aux différents tableaux de ce spectacle attendu, ainsi que plusieurs des 160 costumes qui seront portés sur scène. Partout, c’est le rouge qui prime : couleur d’amour, de passion, de force et de vie.

Photo courtoisie, Audreyanne Clavet

Car si Vive nos Divas nous fait plonger dans une période de 90 ans de chansons québécoises, elle est aussi une fable féministe imaginée par la metteuse en scène Lydia Bouchard (connue pour son rôle de juge à l’émission de danse Révolution).

« On y suit une jeune fille guidant son peuple vers ce qui sera son évolution, explique la créatrice. C’est une jeune reine représentant les jeunes femmes fortes de la nouvelle génération. Le tout se veut un parallèle entre l’évolution vécue par les femmes d’ici et l’évolution de 90 années de chansons québécoises. »

Photo courtoisie, Audreyanne Clavet

Pour interpréter cette jeune Phénix, deux adolescentes comédiennes-chanteuses ont été choisies au terme d’un long processus d’audition. Colette Lemay, 12 ans et Anaïs Gonzalez, 13 ans, joueront en alternance de représentation ce grand rôle qui leur demandera d’être sur scène pendant 50 minutes de ce spectacle d’une heure dix.

La première – qui est aussi la fille de Lydia Bouchard – a joué dans Décembre et Le petit Noël à la Place des Arts pendant quatre ans et la seconde a participé à La Voix au Mexique. Toutes deux, précise-t-on, savent autant chanter que prendre leur place sur scène. Elles sont aussi épaulées par les chanteuses Marie-Christine Depestre, Heidi Jutras et Francesca Comeau.

Photo Sarah-Émilie Nault

Choix difficiles

« Il a fallu faire des choix difficiles, explique le directeur musical, Jean-Phi Goncalves. Selon l’histoire, il y a des chansons qui devenaient évidentes par leur propos, leur atmosphère et leur énergie. Il y a aussi tous les numéros acrobatiques qui ont besoin d’une certaine émotion. » Celui qui est aussi derrière la musique d’Arlette, le prochain film de Mariloup Wolfe, s’est amusé à déshabiller et à rhabiller les 19 chansons choisies, afin que les gens vivent à la fois de la surprise et du réconfort.

« Le moteur reste la musique et les chansons qui sont profondément ancrées dans notre imaginaire collectif, ajoute Lydia Bouchard. On ne peut pas faire un spectacle sur les femmes sans faire une sorte de déclaration sur son évolution : un chemin qu’on a fait ensemble et qui se retrouve dans ces 90 années de chansons dans lesquelles je suis allée piger. »

Outre les trois chansons déjà dévoilées (Le début d’un temps nouveau, Renée Claude, Cobra, Marie-Mai et J’irai où tu iras, Céline Dion), on tient à garder le secret quant aux pièces et aux interprètes choisies. Celles-ci seront tirées d’époques et de styles différents. Des clins d’œil seront aussi lancés aux grandes chorégraphes de chez nous.

Vive nos divas, du 20 juillet au 20 août à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Billets : cirquedusoleil.com/fr/vive-nos-divas