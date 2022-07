MATTE, Jacques



Décédé le 10 juin dernier à Edmonton, Alberta. Natif de Mont-Laurier, Qc, fils aîné des défunts Marthe Pilote et Roland Matte; frère de Pierre (Elizabeth Boileau), Rolande (Louis De Francesco) et Sylvain (Hélène Sénéchal).Tout d'abord parti pour travailler dans l'Ouest du pays à l'automne 1969, il s'y est installé définitivement et y a fondé une famille.Il laisse dans le deuil son épouse Brenda, ses fils Jeffrey (Cheryl) et Jarrett (Tasha), 6 petits-enfants ainsi que 4 arrière-petits-enfants.Ses funérailles ont eu lieu le 20 juin à St-Albert, Alberta.