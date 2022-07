VINCENT, Jacqueline



À l'hôpital Jean-Talon de Montréal, le 17 juin 2022, est décédée subitement, à l'âge de 82 ans et 11 mois, madame Jacqueline Vincent. Elle était la fille de feu Noëllina Fleurant et de feu Alexis Vincent.Elle laisse dans le deuil sa soeur Claire (Raymond Roy), son frère Victor (Diane Simard), sa belle-famille Shink, ses neveux, nièces et ami(e)s.Elle est allée rejoindre son époux Jean-Paul Shink, sa fille Sylvie Shink; ses frères et soeurs Alice (feu Laurier Gibeault), Jeanne-D'Arc (feu Aurèle Rouleau), Gaston (feu Joyce Young), Diane (feu Arthur Falardeau), Philippe (feu Lucille Cherrier), Raymond (feu Louise Bessette), Jacques (feu Josanne Powell), Noël (Jeannine Pavoni) et Charles (feu Marie Trudeau).Selon ses volontés, il n'y aura ni exposition ni funérailles. Famille et proches se réuniront le lundi 11 juillet à 13:20, en présence des cendres, pour une courte cérémonie. (Repos Saint-François d'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est à Montréal).