GARDNER, Douglas



Le 27 juin 2022, Douglas Gardner, un ancien employé de CMC Électronique, est décédé à Laval, Québec, à l'âge de 87 ans.Douglas laisse dans le deuil son épouse Lise, sa fille Kimberly (Raymond), son fils Kirk (Marie-Josée), ses petits-enfants Tyler, Chelsea, Mathis et Justine, ses soeurs Joan et June ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces. Il est précédé dans la mort par son frère bien-aimé et jumeau, David.La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la Résidence Riviera pour leur soutien et soins attentifs.Selon la volonté de Douglas, il n'y aura pas de funérailles ou de service commémoratif.Pour honorer sa mémoire, un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques serait apprécié.