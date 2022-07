TELLIER " Jojo Baudains "

née Jocelyne Rivet



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Jocelyne Rivet, épouse de feu Desève Tellier. Elle était la soeur de feu Robert Rivet.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Thérèse Lavigne, sa nièce Chantal Rivet (Michel Lapierre et leurs filles Martine et Marie-Michèle), sa nièce Marie-Josée Rivet (Christian Lapointe et leurs enfants Guillaume et Valérie), sa nièce Caroline Rivet (Sylvain Tétreault), sa cousine Claude-Elaine Hétu ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QUÉBEC, H3V 1E7le jeudi 14 juillet 2022 de 12h30 à 14h30. Une cérémonie suivra en la chapelle du même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.