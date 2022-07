BEAUSOLEIL ELIE, Lucile



À Châteauguay, le 27 juin 2022, à l'âge de, est décédée Mme Lucile Beausoleil Elie, épouse de feu M. Ernest Elie et mère de feu Denise.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (feu Richard Bisaillon), Jean, ses petits-enfants Marie-Christine, Annie (Francis Duquette) et Mathieu, ses arrière-petits-enfants David, Samuel et Olivier, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Les condoléances auront lieu dimanche le 17 juillet de 13h30 à 14h30, suivies d'une cérémonie en la chapelle du complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comNous désirons remercier sincèrement madame Claire Lauzon pour sa bienveillance au fil des années auprès de notre mère. De plus, nous sommes reconnaissants des bons soins prodigués par les membres du personnel du CHSLD Champlain.