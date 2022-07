BOUCHARD, Roger



À LaSalle, entouré de sa famille et d'amies proches, est décédé le 23 juin 2022, Roger Bouchard, fils de feu Blanche Vézina et de feu René Bouchard.Il laisse dans le deuil Francine (Claude Niding), feu André (Geneviève Moses), Denis (Carole Brunet), Louise (Rolland Garnier), Réjean et Réal (Terri Paliotti) ainsi que ses neveux et nièces Patrick, Benoit, Sophie, Rachel, Caroline, Valérie, Isabelle, Audrey, Samantha et Jessica, leurs conjoints.es et leurs enfants, ainsi que ses grandes amies Hélène Roy et Nathalie Pontbriand.Nous recevrons vos condoléances le 10 juillet de 10 h à 13 h au complexe funéraire