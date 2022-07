GIROUX, Monique



C'est avec tristesse que nous annonçons à tous la perte de Mme Monique Giroux qui s'est éteinte à Montréal, mardi le 21 juin dernier, à l'âge de 67 ans.Fille de feu Jean-Paul Giroux et feu Gabrielle Boyer, elle laisse dans le deuil ses frères et belles-soeurs, Jean-Pierre (Lissette Benny), Yvon (Céline Dandurand), Yves (Gaétane Godin) et Christian (Christine Lebel), de même que neveux, nièces et de nombreux amis.Monique a oeuvré pendant plusieurs années auprès de l'organisme "Club Optimiste Maisonneuve", fut copropriétaire pendant plus de quarante années du "Jimmy's restaurant" situé à Montréal rue Orleans (qui a été toute sa vie) avec son ex-conjoint, ami et partenaire d'affaires, feu Jimmy Stephanatos. Elle laisse aussi dans la peine plusieurs employés et clients.La famille vous accueillera le dimanche 10 juillet 2022 dès 13h, au complexe funéraireUne cérémonie religieuse aura lieu à 17h30 en la chapelle du complexe.