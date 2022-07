LACOMBE, Gilles

Un artiste nous a quittés comme il a vécu, discrètement!Le 18 septembre 2020 à St-Georges-de-Clarenceville est décédé subitement, tout en silence, monsieur Gilles Lacombe, 72 ans, époux de madame Thérèse Bleau.Gilles, passionné des arts et de la musique, a marqué nos vies. Mari attentionné, Molong Gilles, frère, beau-frère, et ami, manquera à tous ceux et celles qu'il aura aimés.Un vibrant hommage à sa vie d'artiste peintre, potier, luthier et musicien passionné de la vielle à roue, aura lieu le dimanche 17 juillet 2022 à 15h à sa résidence : 1149 rue Front Sud à Saint-Georges de Clarenceville J0J 1B0. Bienvenue à tous, Thérèse.