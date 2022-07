NAWAR, Raymond



À Montréal, le 4 juillet 2022, Raymond laisse dans un immense deuil son épouse, Selma Freiha et ses enfants: Joseph (Christine Serhal), Raymond, et Alexandra (Jonathan Auger); ses petits-enfants: Chloé, Raphaël, et Alaïa; son frère, Joseph (Mouna Matta) et sa soeur Régina (Antoine Nawar); la famille Freiha; ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et chers amis.Il fut précédé par ses soeurs Renée Nawar et Liza Nawar.Le décès de Raymond laisse un grand vide dans la communauté libano-canadienne à Montréal.La famille recevra les condoléances le jeudi 7 juillet, de 16h à 21h au complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 av. Beaumont, Mont-Royal.Une messe pour le repos de son âme aura lieu au Monastère et Paroisse St-Antoine-le-Grand le vendredi 8 juillet à 11h, suivi par l'enterrement au cimetière Mont-Royal à 13h.