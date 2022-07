BERGERON, Luce Ena



À Laval, le 23 juin 2022, est décédée Mme Luce Ena Bergeron épouse de feu Yvon Turcot.Elle laisse dans le deuil ses filles Ghislaine (Marc), Chantal (Raymond), ses petits-enfants Marijo et Félix, ses arrière-petits-enfants Jacob, Magalie et Rafaelle. Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs Monique et Ghislaine ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juillet 2022 de 14h à 18h au complexe :À l'image de la défunte, la famille vous invite à porter une tenue colorée.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal serait apprécié.https://fondationicm.org/