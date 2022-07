«Après la nuit» : épopée onirique envoutante

Revisitant le surréalisme et les rêveries dans sa nouvelle composition «Après la nuit», la troupe Nord Nord Est a présenté mercredi, en première médiatique à la TOHU, un combiné concert et spectacle de cirque complètement envoutant.

Conçue spécialement pour la scène circulaire, l’épopée onirique dirigée par Benoit Landry – qui a souvent travaillé avec le Cirque Éloize, pour différents projets –, se veut un voyage vers la liberté et un élan de vie. Elle a par le fait même marqué le coup d’envoi de la 13e édition du Festival Montréal complètement cirque, qui débute officiellement ce jeudi.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

Sans limites

Sur une pastille en plein centre de la scène, décorée comme peut l’être un toit-terrasse européen avec ses rambardes de fer blanc et ses quelques plantes tombantes, la formation montréalaise Chances a joué ses pièces électropops durant toute la soirée, tandis que le cirque s’est articulé autour, mais aussi au-dessus et en dessous. Environ à la moitié du spectacle, la pastille a pris son envol, permettant aux artistes au sol d’occuper un plus grand espace de jeu, notamment pour la roue Cyr et la gymnastique acrobatique.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

Dans les airs, les acrobates ont utilisé la pleine hauteur de la salle, même qu’ils apparaissent et disparaissent, à l’occasion, dans les entrailles du plafond. Les numéros aériens, avec des sangles aériennes, du trapèze et de la corde lisse, sont de haut calibre, et tout aussi impressionnants les uns que les autres. Le public a par ailleurs beaucoup apprécié ces numéros, applaudissant et rugissant chaleureusement pour les artisans de Nord Nord Est.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

Il a semblé ne pas y avoir de limites à ce que pouvaient faire ces artistes circassiens qui ont parfois pris appui sur des espèces de lustres géants en macramé qui pendaient du plafond et faisaient office de podium ou de bases de départ pour s’élancer dans le vide.

Entre les numéros qui se sont déroulés dans les airs, des danseurs et des artistes de contorsion au sol ont fait aller leur corps dans des prouesses physiques impressionnantes, en duo et en groupe.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

En tout, ils ont été une douzaine d’acrobates et de danseurs à prendre part à ce spectacle guidé par la musique du trio Chances qui a ajouté beaucoup de magnétisme aux numéros. La communion entre le concert et le spectacle de cirque a également été très bien jaugée.

«Après la nuit» sera présentée à la TOHU jusqu’au 16 juillet, tandis que le Festival Montréal complètement cirque se poursuit jusqu’au 17 juillet.