Canadien: Paul Byron veut demeurer en santé

Avant de penser à sa prochaine entente, Paul Byron se fixe un objectif en vue de sa dernière année de contrat : être rétabli à 100 % et demeurer en santé.

L’attaquant du Canadien de Montréal n’a participé qu’à 27 rencontres, l’an dernier, dans une autre saison marquée par les blessures. Le Franco-Ottavien a été à l’écart du jeu pendant la première moitié de la plus récente année en raison d’une intervention chirurgicale à la hanche gauche et, vers la fin de l’hiver, c’est la hanche droite qui l’a fait souffrir.

«Il y a énormément de travail encore à faire. Je ne suis pas où je veux l’être, mais il reste beaucoup de temps», a-t-il précisé mercredi, au tournoi de golf de son ancien entraîneur-chef Dominique Ducharme à Joliette.

«La seule priorité pour moi, c’est de jouer un match avec ma blessure. Après, je verrai ce qui se passe avec mon corps et ma tête. C’est sûr que j’aime beaucoup Montréal. Je voudrais rester ici si possible, mais je dois rester en santé et jouer une saison complète.»

Cela dit, Byron ignore s’il sera rétabli à temps pour le début du camp, où son poste sera en jeu, une fois de plus. La déchirure musculaire qu’il soigne tarde à guérir complètement.

«Quand je vous ai parlé à la fin de la saison, j’ai discuté avec les médecins et tout le monde pensait que ça prendrait deux, trois ou quatre semaines. Nous sommes en juillet et je n’ai pas commencé à m’entraîner, donc c’est un peu frustrant, c’est sûr. La blessure ne guérit pas comme elle devait.

«Je ne suis pas inquiet pour le moment, mais je ferai de mon mieux afin d’être prêt pour le camp d’entraînement.»

Seul joueur du CH présent

Par ailleurs, Byron, qui demeure à Montréal pendant l’été, avait de bons mots pour son ancien instructeur. «Il a fait du bon travail pour l’équipe l’an dernier et les années avant.»

À noter que le joueur de 33 ans était le seul joueur actuel du Canadien à participer à la classique de Ducharme.

«Je sais qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs qui habitent en ville pendant l’été. Tout le monde a des choses à faire.»