Cet hôtel volant à propulsion nucléaire peut voler pendant 7 années

Capable de voler ou non, le design et l’animation de cette vidéo sont convaincants. À mi-chemin entre l’avion-cargo et le dirigeable, les passagers et l’équipage ne seront nullement coincés dans les espaces millimétrés des avions commerciaux.

L’idée de ce somptueux hôtel volant a été révélée par le magazine Revealed sur ses pages Facebook et YouTube.

Peut-être que dans un futur pas si lointain, nous pourrons au lieu du paquebot voyager dans cet hôtel dont l’énergie électrique est produite à partir d’une mini centrale nucléaire. L’idée de petites centrales nucléaires modulaires fait déjà son chemin parmi les sociétés spécialisées de l’atome.

À bord, on y trouve tous les avantages du paquebot; théâtre, chapelle de mariage, piscine, salles de jeux, des restaurants, un vaste espace commercial, tous les services médicaux et même une immense nacelle panoramique d’où les passagers pourront avoir une vue imprenable du ciel.

Hasheem Al-Ghalli

Sept années dans les airs, sans ravitaillement !

Les 20 réacteurs électriques alimentés par la centrale nucléaire combleront tous les besoins de propulsion et les services de l’avion-hôtel. Des systèmes antiturbulences effaceront comme par enchantement les trous d'air et autres instabilités.

Pour subvenir au ravitaillement (nourriture, eau, etc.) de l’hôtel volant et pour faire monter et descendre les passagers qui, on s’en doute, ne passeront pas sept années dans les airs, des avions commerciaux viendront s’y greffer – un peu à la manière des avions de chasse qui se ravitaillent en kérosène sous un avion-cargo militaire.

Hasheem Al-Ghalli

C’est de cette manière que l’avion-hôtel pourra se maintenir aussi longtemps dans le ciel, sans toucher le sol.

Bravo au communicateur scientifique Hasheem Al-Ghalli basé en Allemagne qui a réalisé et animé cette splendide vidéo.