De nouveaux ambassadeurs pour le Canadien

Quatre anciens joueurs, soit Vincent Damphousse, Guy Carbonneau, Chris Nilan et Patrice Brisebois, se joindront au groupe d’ambassadeurs du Canadien de Montréal pour fins de représentation durant divers événements, matchs et activités, a annoncé l’organisation mercredi.

Les nouveaux ambassadeurs joindront ainsi leurs efforts à ceux d’Yvan Cournoyer et de Réjean Houle qui ont dû composer dans les récentes années avec le décès de quelques légendes, incluant Guy Lafleur (le 22 avril dernier). D’ailleurs, leur mandat devait s’amorcer pendant la journée précédant la tenue du repêchage de la Ligue nationale au Centre Bell.

«Nous sommes extrêmement fiers de compter officiellement Guy, Vincent, Patrice et Chris dans la liste des noms légendaires qui ont travaillé pour notre organisation en tant qu'ambassadeurs après leur carrière de joueur, a déclaré par voie de communiqué Geoff Molson, propriétaire et président et chef de la direction du Canadien. Certaines des plus grandes légendes de notre histoire, dont Jean Béliveau, Henri Richard et bien sûr Guy Lafleur, nous ont tous représentés avec générosité et avec grâce dans ce rôle. Nous ne pourrions être plus heureux d'accueillir cette prochaine génération d'impressionnants individus pour porter le flambeau transmis par ceux qui les ont précédés.»

Carbonneau a empoché le trophée Frank-J.-Selke avec Montréal en 1988, 1989 et 1992. Avant de diriger plus tard la formation, il a gagné deux fois la coupe. Pour la seconde de ses conquêtes, en 1993, Damphousse et Brisebois étaient tous deux des joueurs-clés de l'équipe. Quant à Nilan, il est le seul des quatre nouveaux ambassadeurs qui ne soit pas né au Québec. Le meneur de tous les temps de la concession avec 2248 minutes de pénalité a soulevé la coupe au printemps 1986.