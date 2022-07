SÉGUIN, Adhémar



À Vaudreuil-Dorion, le 30 juin 2022, à l'âge de 91 ans est décédé M. Adhémar Séguin, époux de Mme Jeanne d'Arc Cuillerier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain, Guylaine (Paul) et Michel, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 juillet 2022 de 13h30 à 17h30 :www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le lundi 11 juillet 2022, à 11h, en l'église Notre-Dame-de-Lorette. La famille vous accueillera à l'église, le lundi, dès 10h.La famille tient à remercier tous les préposés pour les bons soins prodigués à domicile ainsi qu'au 4ème étage du CHSLD Vaudreuil.