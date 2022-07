Et si Google vous payait pour vos données?

Tous les Québécois qui ont utilisé Internet depuis 2017 peuvent maintenant espérer faire cracher quelques milliers de dollars à Google, accusé de s’enrichir sur leur dos.

• À lire aussi: Google supprimera les données sur les visites aux cliniques pour les avortements

• À lire aussi: Des sénateurs américains demandent une enquête sur TikTok et la sécurité des données

• À lire aussi: Vaste réserve en Outaouais: les dessous d’une querelle de multimillionnaires

La Cour supérieure du Québec vient d’autoriser un recours intenté par Option consommateurs envers le géant – 76 milliards $US de profit sur 258 milliards $US de revenus en 2021.

« On vient de gagner un premier round contre un géant dans un litige très important en matière de vie privée », lance fièrement Alexandre Plourde, avocat et analyste chez Option consommateurs (OC).

L’entreprise de la Silicon Valley est accusée de ne pas obtenir suffisamment de consentement de la part des internautes quand elle s’approprie leurs données.

On l’accuse aussi de pister les internautes sans arrêt, qu’ils soient sur un site ou service de Google ou ailleurs en ligne. « L’accumulation de nos données ne s’arrête jamais, où que l’on soit sur Internet », illustre l’avocat d’OC, qui a confié au cabinet Belleau Lapointe la tâche de représenter l’organisme.

Le litige tournera autour de la valeur de ces données personnelles, ce qui n’est pas une mince tâche à faire.

En gros, OC veut que la valeur des données personnelles soit entièrement restituée au consommateur. L’organisme demande aussi 50 millions $ en dommage punitifs.

Le juge innove

À titre comparatif, Google a fait 200 millions $US de profit par jour en 2021.

Dans son jugement rendu le 28 juin dernier, le juge Donald Bisson invoque la jurisprudence du droit à l’image pour fonder les assises du dossier.

« Lorsqu'une personne voit son image utilisée à des fins commerciales sans son autorisation, elle n'est pas nécessairement privée de la possibilité de faire elle-même une utilisation commerciale de cette image », écrit-il.

En gros, quand on se fait voler une voiture, on n’a plus de voiture, mais quand on se fait « voler » nos données, on a encore une identité, résume Alexandre Plourde.

Donc, c’est en se basant sur le lien avec le droit à l’image qu’OC espère mettre le géant de la Silicon Valley K.O.

Tous les Québécois qui ont utilisé l'Internet depuis juin 2017 sont automatiquement membres de l'action collective. Ceux qui veulent suivre l'évolution du dossier peuvent s'inscrire sur le site de Belleau Lapointe.

Et même ça, bien sûr, Google le saura...