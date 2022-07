Évitement fiscal: le NPD réclame un comité spécial et fustige les libéraux

Le NPD lance un appel à la création d’un comité parlementaire spécial qui se pencherait sur l’évitement et l’évasion fiscale, un problème récurrent qui fait perdre entre 18,1 et 23,4 milliards $ par année au trésor public.

Il s’agit de sommes calculées après le travail de recouvrement effectué par le personnel de l’Agence du revenu du Canada (ARC), les pertes brutes s’établissant entre 35,1 milliards $ et 40,4 milliards $ pour la seule année 2018, rapportait récemment le Directeur parlementaire du budget (DPB).

Le comité spécial se pencherait notamment sur les échappatoires fiscales et sur la possibilité d’accorder de plus amples pouvoirs à l’ARC pour trouver et pénaliser les fautifs.

«Les libéraux laissent les Canadiens les plus riches s’en tirer sans payer leur juste part d’impôts», a fustigé Niki Ashton, porte-parole néodémocrate en matière d’équité et d’inégalité fiscales.

«Les plus riches se servent du Canada comme paradis fiscal. Cela doit cesser.»

Mme Ashton a pris le dossier KPMG comme un exemple de la mollesse du gouvernement.

L’ARC a mis fin à une enquête qui durait depuis des années sur les actions de cet important cabinet comptable, soupçonné d’avoir aidé ses plus riches clients à cacher une part de leurs avoirs à l’île de Man pour éviter de payer de l’impôt.

Le gouvernement libéral a finalement renoncé à poursuivre le cabinet.

«Alors que nos travailleuses et travailleurs peinent à s’en sortir, ils regardent avec indignation le gouvernement se plier aux désirs des grandes entreprises et des milliardaires», a déclaré la députée.

Le DPB rapportait que l’écart fiscal, soit la quantité d’impôts prélevés par rapport au montant qui lui est dû, est resté stable, aux alentours de 9 % entre 2014 et 2018.

Le Bloc québécois avait aussi dénoncé la situation la semaine dernière.

«Avec un tel pactole, le gouvernement aurait les moyens de financer correctement la Santé sans augmenter son déficit. Il ne suffit que d’un peu de volonté de la part d’Ottawa», dénonçait Jean-Denis Garon, porte-parole bloquiste en matière de Revenu.