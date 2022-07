MARTIN (COURNOYER), Louise



À son domicile, le 29 juin 2022, à l'aube de ses 71 ans est décédée Mme Louise Cournoyer, épouse bien-aimée de M. Philippe Martin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Caroline (Martin) et Dominique (Martine), ses petits-enfants Sara, Audrey et Kevin, ses frères et sa soeur : Alain (Nicole), Pierre (Vicky), Daniel (Francine), Micheline (Daniel) et Luc (Danielle), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1514-498-7682Condoléances : www.cfdt.cale dimanche 10 juillet de 10h à 13h suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.