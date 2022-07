Héma-Québec du Grand Montréal: grève des infirmières

Les membres du Syndicat du personnel infirmier d’Héma-Québec sont en grève mercredi au siège social de l’établissement et aux centres de prélèvements et des collectes mobiles de la grande région de Montréal.

Les infirmières, infirmières auxiliaires, conseillères et techniciennes débrayent pour dénoncer le manque d’ouverture de l’employeur dans les négociations qui piétinent encore, après une trentaine de séances de négociation.

La convention collective a échu le 31 mars 2019, alors que les négociations amorcées officiellement en septembre 2020 ont peu progressé, malgré la désignation d’un conciliateur depuis le 20 janvier dernier.

Selon le syndicat affilié à la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ), les points en litige concernent principalement la question des salaires des infirmières auxiliaires qui accusent un retard important par rapport à leurs collègues du réseau public de santé et de services sociaux.

«Il est évident que nos conditions de travail doivent être améliorées, sinon il sera de plus en plus difficile de retenir et d’attirer le personnel infirmier à Héma-Québec», a indiqué la présidente du SPI-CSQ, Nacncy Landry, souhaitant un changement d’attitude de l’employeur.