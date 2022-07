La cause de Michèle Piuze portée en appel par le CMQ

Un mois après avoir été blanchie d'accusations de pratique illégale de la médecine, la propriétaire de la clinique Esthétique MP Médic, Michèle Piuze a vu sa cause portée en appel par le Collège des médecins du Québec.

• À lire aussi: Michèle Piuze remporte sa bataille contre le Collège des médecins

• À lire aussi: Les activités esthétiques échappent à la loi sur la médecine, disent les avocats de Piuze

«L’exercice illégal de la médecine comporte des dangers réels», a écrit le Collège des médecins du Québec dans un gazouillis pour annoncer du même coup qu’il portait le verdict d’acquittement en appel. Dans sa décision, la juge de la Cour du Québec Sylvie Marcotte avait pourtant donné raison à Mme Piuze sur toute la ligne, parlant notamment d’un «vide juridique» et affirmant que le CMQ avait outrepassé son mandat et les règles qui définissent les soins esthétiques.

La plainte remonte à novembre 2018, lorsqu’une cliente s’était présentée à la clinique de Mme Piuze afin de se faire enlever un tatouage de fleur au bras. Une première séance avait eu lieu, puis des «complications graves» étaient survenues à la suite du deuxième traitement, ce qui avait mené à une plainte au Collège des médecins.

Cinq chefs d’exercice illégal de la médecine pour la séance de détatouage, mais également pour avoir exercé une activité réservée au médecin, avaient été déposés contre Mme Piuze.

Acquittement

La juge Marcotte avait donné raison aux arguments de Mme Piuze en questionnant à plusieurs reprises le Collège des médecins dans sa décision. La juge avait écrit: «À quel moment un soin esthétique franchira-t-il la frontière pour atteindre l’exercice de la médecine?»

Elle avait estimé «déraisonnable» l’argument selon lequel le législateur aurait inclus le tatouage et le détatouage à titre de soins esthétiques réservés à la médecine.

Il reste qu’au terme du débat entre Mme Piuze et le CMQ, la présidente du tribunal avait aussi constaté un «vide juridique» qui «laisse une pratique sans balises» et qui devrait être comblé par le législateur.