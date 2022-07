La Loi sur le courtage immobilier s’adapte pour mieux encadrer votre transaction avec un courtier immobilier

Les modifications à la Loi sur le courtage immobilier, en vigueur depuis le 10 juin 2022, permettent de mieux protéger le public en raison des clarifications importantes qu’elles apportent dans la relation d’affaires entre le courtier immobilier et son client.

Il est important de savoir que, lorsque vous faites affaire avec un courtier pour votre transaction, ce dernier vous représente. Il défendra vos intérêts, vous conseillera selon vos besoins et vos critères, il négociera en votre nom, protégera vos informations stratégiques et confidentielles et, s’il y a lieu, effectuera la mise en marché de votre propriété.

Pour que votre courtier puisse vous représenter et protéger vos intérêts, vous devez avoir un contrat de courtage écrit et signé avec lui. Une entente verbale n’est dorénavant plus valide.

Défendre vos intérêts

Lors d'une transaction, les intérêts de l’acheteur et du vendeur sont opposés. Ainsi, un courtier immobilier résidentiel ne peut pas représenter simultanément ces deux parties, prétendre défendre les intérêts de son client et être lié par contrat de courtage à chacune d’elles. Cela s’appelle de la double représentation et c’est dorénavant interdit par la Loi sur le courtage immobilier, sauf dans des situations exceptionnelles.

Lorsque vous confiez votre transaction à un courtier immobilier, vous bénéficiez des protections offertes par la Loi sur le courtage immobilier. Conformément à la loi, l’OACIQ a mis en place de nombreux outils pour vous protéger. En somme, les mesures contenues dans la Loi et ses règlements, et appliquées par l’OACIQ, visent à vous assurer une transaction en toute quiétude.

Les formulaires de l’OACIQ: conçus pour assurer votre protection!

Votre courtier a l’obligation d’utiliser les formulaires de l’OACIQ. Il vous présentera ceux qui s’appliquent à votre situation, parmi la cinquantaine de formulaires et contrats prévus.

Certaines clauses ont été ajoutées, par exemple pour appuyer l’interdiction de double représentation ou pour rappeler l’importance de l’inspection préachat. Ces formulaires, approuvés par le ministre des Finances du Québec, ont fait l’objet de nombreuses étapes de validation ainsi que de constantes mises à jour.

Vous avez une question?

N’hésitez pas à communiquer avec le centre de renseignements Info OACIQ au 450 462-9800 ou sans frais: 1 800 440-7170. L’un de leurs agents d’information saura vous aiguiller et vous dirigera vers la ressource appropriée, s’il y a lieu.

Pour tout savoir sur les récents changements à la Loi, visitez OACIQ.com.

