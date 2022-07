Leçon de vie

Je suis un homme dyslexique, et même rendu à 52 ans, je dois encore vérifier tout ce que j’écris pour corriger mes fautes. Heureusement pour compenser, j’ai toujours eu la répartie facile.

Je me rappelle que le jour de mes 16 ans, mon père m’avait lancé « Tu sais ti-gars que j’ai beaucoup d’expérience ! » Ce à quoi j’avais répliqué du tac au tac : « Sais-tu ce que c’est que l’expérience papa ? » Comme il me regardait d’un air perplexe doutant de ma maturité, j’ai répliqué : « L’expérience, c’est la somme de toutes les erreurs que tu ne répéteras jamais plus ! »

Pourquoi j’avais dit ça ? Je ne le sais pas. C’était sorti tout seul, à la manière d’une évidence. Mais comme mon père avait apprécié mon commentaire, ça m’est toujours resté en tête, même après son décès. Et aujourd’hui, je sais que l’expérience, ça équivaut à la sagesse.

Y.B.

C’est intéressant de vous voir mettre en lumière une de vos qualités qui vient compenser votre difficulté à lire, et par conséquent à écrire. Bravo pour avoir surmonté cet obstacle.