Les violeurs ne sont pas tous égaux

Ainsi, Simon Houle, un ingénieur qui a agressé sexuellement une femme et photographié ses parties intimes, a eu droit à une absolution, car un casier judiciaire « aurait mis sa carrière en péril » et l’aurait empêché de voyager à l’étranger.

Mais quelle décision bien avisée !

Quelle bienveillance de la part du juge Matthieu Poliquin !

L’ÉLITE A SES AVANTAGES !

Après tout, monsieur Houle n’est pas un petit travailleur ! Ce n’est pas un simple ouvrier, qui répare des tondeuses à gazon dans son garage !

C’est un ingénieur ! Qui a sa bague d’ingénieur !

On ne peut pas le punir comme s’il était un tout-nu !

Un réparateur Maytag !

Un chauffeur Uber !

Monsieur a fait de longues études ! Il doit voyager dans le cadre de son travail !

Afin de rencontrer d’autres ingénieurs comme lui !

Et on lui imposerait un casier judiciaire qu’il traînerait comme un boulet toute sa vie ?

Mais enfin, vous n’y pensez pas ?

C’est quoi, la suite ?

On va donner des casiers judiciaires à des politiciens qui ont commis une agression sexuelle ?

Des notaires ? Des avocats ?

À quoi ça sert de faire partie de l’élite si on n’a pas droit à quelques petits avantages ?

Un ébéniste qui viole, ça, c’est dangereux ! Ça peut recommencer !

Mais un ingénieur...

Allons donc !

UN CRIME « RAPIDE »

Et puis, comme a dit le juge Poliquin dans sa grande sagesse, l’agression en question « s’est déroulée somme toute rapidement » !

L’homme ne s’est pas attardé, non ! Il a eu la décence de commettre son crime en un temps éclair !

Wham Bam Thank You M’am !

Que voulez-vous, à l’époque, monsieur était encore étudiant ! Il n’avait pas que ça à faire ! Il avait des manuels à lire, des examens à préparer !

C’est dur, étudier en génie, ça demande de l’effort, de la concentration !

Alors quand on agresse sexuellement une femme, on ne s’attarde pas ! On fait ça vite ! On ne fait pas durer le supplice !

Ce n’est pas comme un étudiant en sciences humaines qui, lui, a tout son temps !

Et qui n’a que ça à faire !

MAUDITE BOISSON !

Et puis, autre facteur atténuant qu’il faut prendre en considération lorsque vient le temps d’imposer une sentence : le juge Poliquin a dit que monsieur Houle était intoxiqué lorsqu’il a commis son agression, « ce qui expliquerait son comportement » !

Non seulement l’accusé était-il ingénieur, ce qui le place au-dessus de la moyenne des ours et lui permet de bénéficier de la clémence de la justice, mais il était sous l’influence de l’alcool !

Ce n’était pas un simple citoyen, oh que non !

C’était un étudiant en génie !

Et un étudiant en génie saoul, par-dessus le marché !

Que les étudiants en génie qui n’ont jamais commis (rapidement) une agression sexuelle en état d’ébriété lui lancent la première pierre !

Et, comme vous le savez, Votre Honneur, les études en génie sont dures !

Éprouvantes !

Que dis-je ? Exténuantes !

Comment résister à l’alcool lorsqu’arrive le week-end ?

On boit un verre pour relaxer, puis deux et trois, et oups, arrive ce qui arrive, non ?

UNE JUSTICE INJUSTE

Morale de l’histoire : tous les agresseurs sexuels sont égaux face à la justice... mais certains sont plus égaux que d’autres.