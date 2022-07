Margelidon prêt pour le cycle olympique

Le retour de Tokyo n’a pas été une partie de plaisir pour le judoka Arthur Margelidon.

La déception d’avoir loupé de peu le podium chez les 73 kg, une blessure à l’abdomen qui a finalement nécessité une opération et la mutation de son entraîneur Sasha Mehmedovic ont frappé de plein fouet le judoka d’origine française.

La réalité l’a rattrapé quand il est revenu à la compétition à l’occasion du Grand Chelem d’Antalya en Turquie du 1er au 3 avril et au Championnat panaméricain les 15 et 16 avril à Lima au Pérou. Les résultats ne furent pas au rendez-vous.

« Ce fut un bon réveil, a illustré celui qui a pris le 5e rang dans la capitale nippone. Même si j’ai pris part aux Jeux en 2021, je dois refaire le même processus pour me qualifier pour les Jeux de 2024 à Paris. Je dois effectuer le même travail pour retrouver le même niveau et je ne peux rien prendre pour acquis.

« Il y avait la déception d’avoir échappé quelque chose à Tokyo, de poursuivre Margelidon qui est passé sous le bistouri en janvier pour sa hernie. Après avoir atteint les Jeux, je me posais la question pourquoi je me battais. Ma motivation qui n’était pas la meilleure et ma perte de poids qui ne s’est pas bien passée expliquent que je n’ai pas livré mes meilleures performances. »

Nouvel entraîneur

Coéquipier et ami d’Antoine Valois-Fortier, Margelidon s’entraîne maintenant sous la supervision du médaillé de bronze olympique aux Jeux de 2012 à Londres. « C’est spécial de voir Antoine comme entraîneur-chef, a-t-il reconnu. J’avais une bonne relation avec Sasha et le changement est encore difficile. Je dois faire le switch. Je sais qu’Antoine va faire de son mieux, et moi, mon objectif est de performer sur le tapis. Je suis avec lui à 100 pour cent et je suis certain que ça va fonctionner. »

Après les Jeux de Tokyo, le plan était clair, mais Margelidon a dû changer de cap bien malgré lui. « Le plan a toujours été de faire le saut chez les 81 kg après les Jeux, a-t-il raconté. En raison de mon opération qui m’a tenu à l’écart pendant trois mois, d’autres judokas ont réussi les standards chez les 81 kg. J’aurais dû attendre mon tour si j’avais conservé le plan initial de combattre chez les 81 kg. »

Plan de match modifié

Avec la retraite de Valois-Fortier, Étienne Briand et François Gauthier-Drapeau sont les deux judokas qui tenteront de mériter la place chez les 81 kg à Paris.

Margelidon n’entrevoit pas de problème à faire le poids. « Contrairement à mes premières compétitions, j’ai beaucoup amélioré ma façon de faire, je suis plus sérieux et je n’attends plus à la dernière minute pour descendre mon poids, a-t-il expliqué. J’ai seulement deux ans à souffrir pour atteindre mes objectifs de remporter une médaille olympique et une médaille au championnat mondial.

« Après 22 ans de judo, je n’ai pas l’intention d’arrêter si près du but, d’ajouter le judoka de 28 ans. Ce sont les deux seules médailles qu’il me manque. »

Dans l’optique de se préparer le mieux possible pour le championnat mondial qui se déroulera du 2 au 9 octobre en Ouzbékistan, Margelidon a décliné l’invitation de participer aux Jeux du Commonwealth du 28 juillet au 8 août à Birmingham en Angleterre.

« Pour atteindre mes objectifs et performer lors des mondiaux et aux Jeux, j’ai des choix à faire et c’est pourquoi je fais l’impasse, a-t-il expliqué. Je n’ai jamais fait les Jeux du Commonwealth et ce n’est pas une priorité. Il n’y a pas de points reliés à la sélection olympique. »

Lundi, le judoka quittera pour la Croatie où il prendra part au Grand Prix de Zagreb du 15 au 17 juillet. Des camps à l’étranger s’ajouteront à son agenda dans les prochaines semaines afin d’arriver fin prêt au mondial.