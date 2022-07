Le neuvième anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic, au cours de laquelle un train chargé de pétrole a déraillé et explosé au centre-ville, faisant 47 morts, a été souligné mercredi dans la municipalité.

Comme c'est le cas tous les 6 juillet, un hommage a été rendu aux victimes, tandis que les drapeaux ont été mis en berne.

Mercredi matin, une messe en mémoire des 47 victimes de la tragédie ferroviaire a été célébrée. Les cloches de l’église de Saint-Agnès ont ensuite sonné 47 fois, précédant un moment de recueillement auquel des dizaines de Méganticois ont participé.

«Je n’habite plus dans la région, mais chaque année, je viens me recueillir ici, c’est un incontournable», a raconté Jean Clusiault, qui a perdu sa fille dans la tragédie.

Des citoyens ont aussi pris l'habitude, le 6 juillet, de décorer de fleurs la voie ferrée qui traverse toujours le centre-ville, neuf ans après la catastrophe.

«C’est un manque de respect envers les familles des victimes et la communauté de Lac-Mégantic», a déploré le porte-parole de la Coalition de citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic, Robert Bellefleur.

«C’est complètement insensé, a renchéri la mairesse Julie Morin, qui presse encore une fois le gouvernement fédéral de réaliser au plus vite la voie de contournement. Quand on nous dit que la construction va durer jusqu’en 2026... Le pont Samuel-De Champlain s’est fait en quatre ans. Ça démontre que quand on veut, on peut!»

«Ce n’est pas normal que le train passe encore au centre-ville, a commenté le député caquiste François Jacques. Le gouvernement du Québec, on a envoyé récemment notre part, c’est-à-dire 66 millions $. J’espère que ça va se concrétiser rapidement.»

Sauf que le tracé de la nouvelle voie ferrée ne fait pas l'unanimité. D'ailleurs, une manifestation contre le tracé aura lieu dimanche à Frontenac.