Nuits d'Afrique prend ses assises dans la ville dès la semaine prochaine

Le Festival international Nuits d'Afrique amorce son grand retour dans la métropole la semaine prochaine avec une expérience bonifiée pour les festivaliers, histoire de nous rapprocher des cultures africaine, antillaise et latino-américaine.

Avec un site agrandi, des artistes internationaux et plus de 150 concerts et activités dispensés du 12 au 24 juillet à Montréal, la table est mise pour un voyage multiculturel unique pour la 36e édition. En tout, ce sont plus de 700 artistes de 30 pays qui fouleront les scènes de la métropole. Ils se produiront à travers huit séries de concerts en salles et en extérieur (du 19 au 24 juillet), dans le quadrilatère du Quartier des spectacles.

C’est l’auteur-compositeur-interprète Tiken Jah Fakoly qui donnera le coup d’envoi de cette 36e édition du festival, le 13 juillet, au MTELUS. Tandis que l’hypnotique afrobeat nigérien de Femi Kuti & The Positive Force, accompagné de son fils Made Kuti, conclura la quinzaine le 19 juillet, sur la scène extérieure.

Fabiana Cozza, Ghetto Kumbé, Moktar Gania & Gnawa Soul, Cheikh Ibra Fam, Pongo et Pulkes Band font aussi partie de la programmation.

Plus de détails en ligne: festivalnuitsdafrique.com.