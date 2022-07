Un résultat mitigé dans l’Ouest

Le CF Montréal avait un défi important devant lui lorsqu’il est parti dans l’Ouest, il y a quelques jours, afin d’affronter les Sounders à Seattle et le Galaxy à Los Angeles.

On savait qu’ils allaient disputer deux matchs normalement difficiles, mais qu’il était très possible, en regardant le classement, de prendre des résultats.

Ce qui est encourageant, c’est la victoire de 2 à 1 à Seattle ainsi que la performance en général de l’équipe malgré la cuisante défaite de 4 à 0 contre Los Angeles.

La plupart du temps, le soccer est facile à expliquer. Ça revient toujours aux buts pour et aux buts contre. C’était extrêmement évident dans ces deux matchs-là.

Le CF Montréal a d’abord été capable de revenir alors qu’il perdait 1 à 0 à Seattle.

Deux joueurs ont amené de l’inspiration : Mason Toye, qui n’avait pas joué depuis longtemps, et Kei Kamara. Les deux ont contribué aux deux buts qui ont donné la victoire au club. Ça veut dire que la formation montréalaise a saisi les chances qui lui ont été présentées.

Ce n’était pas du tout le cas lundi soir contre Los Angeles. Il y a eu plusieurs chances de revenir au pointage alors que le club perdait 1 à 0, mais le résultat n’a pas été comme à Seattle : les joueurs n’ont pas été capables de finir leurs opportunités.

Les difficultés en défense se sont manifestées dès la troisième ou quatrième minute de jeu, alors que le Galaxy a eu une superbe opportunité de marquer.

Le problème particulier de la défense, c’est qu’elle n’était pas capable de gérer les attaques qui arrivaient par les flancs. Résultat : 30 centres de Los Angeles vers le but montréalais, ce qui signifie beaucoup de danger et normalement, avec tous ces centres-là, c’est difficile de garder le pointage bas.

L’inconstance de l’équipe en défense et la colonne des buts accordés ne reflètent pas sa troisième position au classement. Même si elle n’a pas mérité de prendre quatre buts avec sa performance, ça continue pour moi d’être le plus grand problème.

Si je suis Wilfried Nancy ou un membre du staff technique, je souligne particulièrement le match contre Seattle, les bonnes choses que l’équipe a générées et j’essaie de faire oublier le plus vite possible le résultat de Los Angeles.

Un autre match difficile s’en vient contre le Sporting de Kansas City, une équipe qui cherche des points. Il faudra être plus prudents en défense, et avoir un peu plus d’efficacité devant le filet adverse.

C’est la façon la plus simple d’expliquer notre sport et tous les autres sports collectifs, d’ailleurs.