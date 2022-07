Une « TrudeauFête » pour le Québec

Le lendemain du Canada Day, se déroulait à Montréal la Carifête, en réalité la Carifiesta (car personne ne le dit à la française), qui se passe dans la « langue officieuse » du Québec : l’anglais.

« Are you happy to be here ? Yeahhh ! » hurlaient, toujours en anglais, les animateurs juchés sur leurs camions-remorques pendant la parade sur la rue Sainte-Catherine.

Me sentais-je en sécurité dans cette foule nombreuse ?

Absolument, puisque de costauds personnages veillaient sur moi, munis de chandails « Security ».

Québec oublié

Pendant la Carifiesta, le drapeau blanc et rouge du Canada flottait un peu partout.

Le drapeau de la Jamaïque, également, était très visible.

La bannière étoilée de nos voisins du Sud était aussi très présente. N’allez pas me demander pourquoi !

Devinez quel drapeau était absent ?

Celui du Québec. Je ne l’ai pas vu. Mais qui se soucie que tout se passe en anglais et que le drapeau américain soit là, lui, mais pas le fleurdelisé ?

Quel genre de message reçoit le nouvel arrivant qui assiste à cette « Trudeaufête » ?

Il comprend qu’au Québec, on peut ignorer le Québec.

Pas étonnant que les mesures nationalistes (pourtant mollassonnes) du gouvernement de François Legault soient aussi populaires auprès des Québécois.

Ignorer la nation

Le même jour que la Carifiesta, le premier ministre du Canada Justin Trudeau affirmait dans Le Devoir qu’il va ignorer les demandes de Legault en immigration même si ce dernier reçoit l’appui d’une écrasante majorité le 3 octobre prochain.

Trudeau va essayer de torpiller les timides efforts du petit Québec pour ne pas se faire ignorer sur son propre territoire par les gens qu’il accueille en grand nombre.

Et c’est ainsi que ce brillant palier de gouvernement, qui gère si bien les passeports et les aéroports, essaie de diaboliser les requêtes minimales du Québec contre l’arrogance de ceux qui l’ignorent ou le nient.