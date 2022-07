LABONTÉ, Gilles



De Saint-Placide, le 1er juillet 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Gilles Labonté, époux de Mme Jacqueline Lefebvre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Nathalie (Gaétan), Richard (Nathalie), Isabelle (Mario) et Eric, ses six petits-enfants, Kim (Guillaume), Chloé (Jérémy), Marie-France, Myriam, Samuel et Jérémy, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 8 juillet 2022 de 19h à 21h et samedi 9 juillet de 9h à 10h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le lendemain samedi 9 juillet à 11h en l'Église Saint-Placide située au 77 2e Av #53, Saint-Placide, Québec, J0V 2B0.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Parkinson Québec.