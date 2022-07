DI PATRIA (BOURGON), Joyce



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Mme Joyce Di Patria (Bourgon) survenu le 29 juin 2022 à l'âge de 64 ans. Elle était la fille de Jacqueline Labranche et de feu George Di Patria.Elle laisse dans le deuil son époux, Dr Jacques Bourgon; ses enfants: Patrick, Maxim (Dre Amélie Cardinal-Houde) et Vincent (Ève Fréchette); ses frères et soeurs: Linda, Guido, Deborah, John et Tina; ainsi que de nombreux neveux, nièces, filleul(e)s, cousin(e)s et ami(e)s.La famille aimerait remercier le personnel de l'Institut de Neurologie de Montréal pour leurs soins exceptionnels ainsi qu'un gros merci aux parents et amis de Joyce qui sont allés la visiter pour leur support et amour.La famille invite parents et amis au:416, RUE MCGILL, HAWKESBURY, ONTARIO(877) 632-8511dimanche, le 17 juillet 2022, de 10 h à 12 h. Une célébration en sa mémoire suivra dans les Jardins d'Armande à 12 h.Pour ceux qui le désirent des dons à la Fondation Francis Boulva, 3661 University, Montréal, Québec H3A 2B3, seraient appréciés.Pour offrir vos condoléances par télécopieur, composez le (613) 632-1065 ou visitez notre site internet: