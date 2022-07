PILON, Solange



Paisiblement le 3 juillet 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Solange Pilon, épouse de feu René Boivin.Elle laisse dans le deuil ses fils Ronald (Line), Jean-Pierre (Sylvie) et Burton (Marie-France), ses petits-enfants Matthieu (Jasmine), Annabelle (Erik), Léa et Maxim ainsi que ses arrière-petits-enfants Jack, William, Elix, Leny et Juliette, famille et amis.La famille vous invite à l'église Saint-Jovite le samedi 9 juillet 2022 dès 10h00 suivi d'une cérémonie qui débutera à 11h00 au même endroit.