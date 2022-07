AURA: musique, effets lumineux et patrimoine se marient pour créer une expérience immersive exceptionnelle

Imaginez la Basilique Notre-Dame de Montréal prendre vie sous vos yeux grâce aux jeux de lumière projetés sur sa structure néogothique, au son d’une musique orchestrale.

C’est ce que vous propose le spectacle AURA, qui est de retour cette année dans une formule renouvelée. Les voûtes et les arches ogivales, les flèches et les sculptures grandioses de ce bâtiment patrimonial, âgé de 193 ans, s’animeront tout l’été dans le Vieux-Montréal au rythme des projections multimédias.

Avec AURA, l’architecture du 17e siècle rencontre la technologie du 21e siècle... et vous ne voulez surtout pas manquer ça. Émerveillement garanti!

Une expérience immersive unique

Spectacle lumineux des plus impressionnants, cette épopée immersive se classe parmi les événements incontournables de l’été à Montréal. Pas surprenant qu’AURA ait attiré plus de 715 000 visiteurs de 45 pays depuis son lancement en 2017, à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal.

On parle ici d’une expérience en deux temps. Tout d’abord, vous êtes invité à prendre place dans la nef pour assister à une performance immersive grandiose. Vous partirez à la découverte du patrimoine de la Basilique Notre-Dame, et ses merveilles se révèleront à vous sous forme d’évocations lumineuses et sonores, telle une énergie enchanteresse.

Une fois la performance terminée, vous pourrez cheminer à votre rythme à travers les stations lumineuses qui mettent en relief les joyaux architecturaux de la Basilique. Tel un chemin enchanté, ce parcours permet d’observer la splendeur des œuvres d’art exposées, donnant ainsi un nouveau souffle aux toiles, aux confessionnaux et à la beauté céleste des lieux.

Voici pourquoi le spectacle AURA en vaut le détour Les nouveaux effets visuels sont à couper le souffle. Les stations lumineuses valorisent la beauté architecturale et les œuvres d'arts de la Basilique.

Innovation et prestige: Moment Factory derrière le succès d’AURA

La réputation de Moment Factory n’est plus à faire: l’entreprise québécoise est présentement numéro un mondialement dans la catégorie de «Compagnie d’événementiel en direct la plus innovatrice».

Voilà pourquoi la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal lui a confié le mandat de concevoir une expérience immersive – alliant son, lumière et projection – pour faire découvrir la Basilique Notre-Dame sous un autre jour. Mandat que le studio de divertissement multimédia a rempli avec brio!

Visionnez un aperçu de leur spectacle revisité:

Un univers sonore envoûtant

L’univers musical d’AURA est le point culminant de ce spectacle enchanteur et poétique. Il permet aux spectateurs de se transporter au-delà des murs de la Basilique, et ainsi vivre un voyage unique.

L’impressionnant orgue de la Basilique – fabriqué par les Frères Casavant en 1891 au Québec –, dont on entend les 7 000 tuyaux jouer en direct pendant la performance, est parfaitement mis en valeur par les nouveaux segments musicaux.

Et grâce à l'acoustique unique des lieux, le son puissant de cet instrument remplit le vaste espace pour offrir aux spectateurs une expérience palpable.

Un chef-d'œuvre musical à découvrir Partition musicale composée par le pôle créatif montréalais Troublemakers, Marc Bell et Gabriel Thibaudeau. Pièce sonore interprétée par 30 musiciens, 20 choristes et le talentueux Pierre Grandmaison, organiste titulaire pour la basilique depuis 1973. L'orgue contient 7 000 tuyaux, 92 jeux sur 4 claviers manuels, 61 notes et un pédalier de 32 notes. Les clés de l'orgue sont jouées grâce à un système d'automatisation.

AURA est présenté du lundi au vendredi, à 18h et à 20h, et le samedi, à 19h et à 21h. Procurez-vous des billets dès maintenant sur leur site Web, ou par téléphone via Ticketpro au 514 790-1111 ou 1 866 908-9090 (sans frais). Profitez également des forfaits pour les familles et les groupes pour partager cette expérience en grand nombre.