Comment aider mon fils ?

Je vis des moments difficiles avec mon fils de quatorze ans qui a changé depuis le départ de son père il y a deux ans. Ses notes scolaires ont chuté à un point ridiculement bas, alors qu’avant il se tenait dans des moyennes plus qu’acceptables. Lui qui se voulait l’émule de son père au hockey et surtout au tennis, où son talent était reconnu par tous ses professeurs, il n’en pratique plus aucun et ne veut plus en entendre parler.

Il n’arrête pas de me dire qu’il ne vaut rien et que son père avait raison d’être sévère avec lui à la moindre erreur, sur la glace ou sur le terrain de tennis. Il va même jusqu’à affirmer que c’est à cause de lui que son père est parti.

Je pourrais vous en dire plus encore sur la façon masochiste que mon fils a de se traiter lui-même, mais je vais m’arrêter ici pour conclure qu’il s’est toujours senti rejeté par son père. Mais là c’est pire encore, puisqu’il a mis un océan entre eux en retournant vivre au Maroc. Je sens qu’il souffre atrocement de cet abandon dont il se sent coupable au premier chef.

Alors que moi je pense, et même je sais que son père était beaucoup trop exigeant, pour ne pas dire intransigeant envers lui. Connaissant les failles de mon ex-conjoint et les difficultés qu’il avait eues avec son propre père, je le soupçonne d’avoir voulu faire en sorte que son fils réussisse, là où lui avait échoué. De là son exigence qu’il réussisse parfaitement en tout, ce que notre fils ne parvenait pas toujours à faire. Que me conseillez-vous pour me sortir de là, mais surtout pour sortir mon fils de cet engrenage totalement autodestructeur ?

Une mère aux abois

Votre fils me semble souffrir d’une grave blessure de rejet. Et en psychologie, il est reconnu « qu’elle figure parmi les blessures relationnelles les plus importantes, les plus violentes et les plus insupportables. » Non seulement son père l’a-t-il abandonné au sens physique du terme, mais il semble lui avoir toujours fait sentir sa désapprobation dès que la perfection souhaitée n’était pas atteinte, et ça, ça vous mine un moral au maximum.

Il n’y a pas de doute pour moi, si vous souhaitez que votre fils se sorte de ça à long terme, ça va demander une aide thérapeutique. Non seulement doit-il se départir de la responsabilité qu’il s’attribue pour le départ de son père, mais il doit aussi construire sa confiance dans l’homme qu’il est, et dont les premières années sur terre n’ont servi qu’à panser les blessures d’un père lui-même démuni.