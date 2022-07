Dévoilement de l’affiche: «Arlette» en compétition officielle à Angoulême

Le film «Arlette» de Mariloup Wolfe, qui va prendre l’affiche le 5 août prochain au Québec, sera présenté en compétition officielle au Festival du film francophone d’Angoulême, en France, à la fin août.

On a profité de la médiatisation de cette nouvelle, jeudi, pour dévoiler l’affiche officielle, sur laquelle la vedette du long métrage, Maripier Morin, se présente en reine. Elle y incarne Arlette Saint-Amour, une directrice de magazine de mode qui devient ministre de la Culture pour permettre au premier ministre du Québec d’apporter du sang neuf au sein de son gouvernement.

Dans le synopsis, on précise que la jeune ministre «réussit par son look et son audace à créer un véritable buzz autour de la culture. Téméraire, elle n'hésite pas à affronter le plus puissant d'entre tous: le ministre des Finances».

Selon la production, le pouvoir de l’image est l’essence même du film et «Arlette» se présente comme une «comédie des apparences qui nous entraine dans les coulisses de l’Assemblée nationale, là où le loufoque côtoie le sérieux, où la comédie embrasse le drame».

Paul Ahmarani, Benoît Brière, David La Haye et Gilbert Sicotte sont aussi bien en vue sur l’affiche du film scénarisé par Marie Vien et produit par André Rouleau et Valérie d’Auteuil, de Caramel Films. Anne Casabonne, Claudia Ferri, Lara Fabian, Micheline Lanctôt et Bruno Marcil y jouent également un rôle.