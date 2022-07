Don de 1 million $ de Québecor à HEC Montréal

Québecor a annoncé jeudi un don de 1 million $ à HEC Montréal dans le cadre d’un partenariat visant à aider des entreprises en démarrage dans leur stratégie numérique.

Le fonds offert dans le cadre du «Programme asterX Québecor d’entrepreneuriat numérique» permettra à la Chaire de recherche industrielle en expérience utilisateur (Chaire UX) de HEC Montréal d’accompagner une dizaine d’entreprises chaque année, pendant 10 ans.

Ainsi, une centaine d’entreprises en démarrage pourront bénéficier, sans frais, des ressources d’accompagnement de la Chaire UX lancée il y a cinq ans. Concrètement, elles pourront profiter d’expertises et de temps de laboratoire pour tester leurs produits et services avant qu’ils ne soient commercialisés.

Les outils de recherche en expérience digitale disponibles sont notamment utilisés par les huit grandes entreprises membres de la Chaire, dont Vidéotron.

Pour Pierre-Majorique Léger, titulaire de la Chaire UX, ce don va avoir un «impact majeur» et permettre de «donner un petit coup de pouce» aux entrepreneurs québécois qui se lancent.

«Typiquement, le genre de recherche en expérience digitale qu’on peut faire ici n’est accessible qu’à un certain nombre d’organisations qui ont plus de ressources. Ce don-là va rendre accessibles ces méthodes à des start-ups qui en ont besoin», a-t-il expliqué en entrevue avec l’Agence QMI.

Il a également souligné que lorsqu’une entreprise démarre, «tous les sous sont comptés». Tester son produit permet ainsi de détecter et de résoudre un problème plus rapidement, tout en sauvant de l’argent.

«Si on trouve un problème [lors d’un test utilisateur], ça va coûter 100 fois moins cher de le corriger au début que d’attendre que le produit soit sur le marché», a précisé M. Léger.

Ce partenariat entre Québecor et HEC Montréal est «une alliance naturelle qui favorisera le succès d’entreprises d’ici et leur rayonnement au-delà du Québec», a affirmé pour sa part Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

«Nous avons à cœur de propulser les entrepreneures et entrepreneurs en leur donnant les moyens de stimuler l’innovation dans des secteurs qui, comme l’industrie numérique, contribuent à faire avancer notre société», a-t-il ajouté.

Les entreprises qui feront partie du programme seront sélectionnées par un jury à la suite d’un appel à candidatures lancé sur le site de la Chaire.