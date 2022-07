Éclosion de COVID-19 à la prison de Cowansville

La hausse des cas de COVID-19 touche aussi les prisons puisque 32 cas actifs ont été déclarés jeudi à la prison de Cowansville, en Estrie.

Le Service correctionnel Canada a indiqué suivre «de près la situation» et avoir mis en place des mesures sanitaires afin de limiter la propagation du virus.

«Il s'agit d'une situation en évolution; nous continuerons à appliquer et renforcer les mesures de prévention et de contrôle des infections pour prévenir et maîtriser la propagation de la COVID-19, puis nous adapterons nos mesures en fonction des conseils de santé publique», a-t-il été précisé par communiqué.

Des masques médicaux ont ainsi été mis à la disposition des détenus et des employés de l’établissement, alors que les visites ont été temporairement suspendues.

Les détenus sont vaccinés depuis janvier 2021 et tous les nouveaux arrivants se voient offrir la vaccination dans tous les établissements, a-t-il été rappelé.