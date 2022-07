[EN IMAGES] FEQ: X-Ambassadors fait deborder le Parc de la francophonie

À 20h15, au moment où la formation X-Ambassadors était sur les planches, les responsables de la sécurité étaient sur le point de fermer le site du Parc de la Francophonie qui était sur le point de déborder. On peut dire, sans se tromper, qu’elle a été la vedette de cette soirée.

Le FEQ inaugurait, jeudi, la nouvelle configuration de ce site avec les scènes SiriusXM et Loto-Québec aménagées côte à côte. Ce qui permet d’éliminer les temps morts entre les prestations et de présenter, aussi, plus de groupes. Il y en avait cinq, en ce jeudi soir, avec ARJ, X-Ambassadors, Group Project, Monowhales et Daisy the Great.

Ça se termine sur une scène et ça débute, quelques minutes plus tard, sur celle qui est voisine. Les oreilles du public n’auront pas beaucoup de répit sur ce site. Amener une paire de bouchons pourrait être une bonne idée.

C’était la sixième visite de X-Ambassadors dans les environs en incluant deux passages au Centre Vidéotron en première partie de Muse et celle, en 2019, au Festivent de Lévis.

La formation d’Itheca à New York s’est constitué un bon bassin de fans au fil des ans.

Les gars sont dynamiques sur les planches et ils l’ont démontré dès les premières minutes avec la pièce Jungle. Les gens frappent des mains, le claviériste aveugle Casey Harris lève les siennes dans les airs et frappe le sol à grands coups de pied gauche. Son frère Sam, chantera un bout couché sur la scène et jouera aussi de la basse. Tout ça en trois minutes.

Ils ont livré une solide version de Boom, mais c’est avec Zen qu’on a senti le concert décoller. Ça rentrait au poste.

Les sonorités de saxophone, livrées par le chanteur Sam Harris, durant Adrenaline, ont provoqué de belles réactions.

Durant Hey Child, l’incroyable Casey Harris propose de belles sonorités de claviers et ajoute quelques sifflements. On pourra voir son talent de près, sur les trois écrans géants, avec une Unsteady bien chantée par la foule, cellulaires allumées bien dans les airs. Un très beau moment.

Moment fort de la soirée au FEQ: X Ambassadors qui chante Unsteady en cœur avec la foule. Frissons garantis! pic.twitter.com/3WIOuVjEc8 — Le Journal de Québec (@JdeQuebec) July 8, 2022

Et les gens se sont mis à scander Renegades. Comme s’ils savaient que ce succès était pour suivre. Un moment où Sam Harris a pris un petit bain de foule.

Les trois frères

À 21 h 15, les frères Adam, Jack et Ryan Metzger, du trio AJR, de Manhattan, se sont pointés sur scène. Avec plusieurs personnes quittant le site, on a fait le constat qu’il avait été rempli à pleine capacité pour les X-Ambassadors.

Il faut dire que le trio de Manhattan, qui tire musicalement, avec sa pop, un peu dans toutes les directions, en était à sa toute première visite dans nos murs.

«Ça va les Québécois?», lance le frangin Jack à la foule, casque de pois sur la tête.

Ce qui n’a pas empêché les amateurs, qui étaient tout de même nombreux, de réagir lors de l’interprétation du succès Sober Up qui a créé une ambiance totalement festive.

Moment amusant lorsque tout à coup, un message enregistré de papa Gary résonne dans les enceintes sonores. Il est fier de ses fils et demande aux gens, en ajoutant un gros mot, de lever leurs mains dans les airs pour la prochaine chanson Ordinaryish People.

Tout juste avant X-Ambassadors, la formation Daisy the Great,avec trois voix féminines, un bassiste et un batteur aux cheveux bleus, ont offert une sympathique prestation pour leur première visite à Québec.

Sauf pour la chanteuse-claviériste Kelly Nicole Dugan qui était déjà venue, plus jeune, avec sa mère.

L’interprétation de leur tout premier simple The Record Player Song, lancé en 2017, a généré des réactions. Company, qui a suivi, a été un super moment. Une belle découverte.