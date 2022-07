Est-ce la dernière vie politique de Patrick Brown?

L’insubmersible Patrick Brown est peut-être en train de couler pour de bon. Brown était considéré, avec Jean Charest, comme l'un des candidats majeurs pouvant espérer damer le pion à Pierre Poilievre dans la course au leadership des conservateurs.

C’était une bataille pour le parti, sa vision et son avenir. La décision d’exclure Brown risque de plomber les chances de tous les autres candidats devant le rouleau compresseur Poilievre.

Brown a déjà été chef du Parti conservateur de l’Ontario. Il a quitté ce poste, du jour au lendemain, sur la foi d’allégations d’inconduite sexuelle qui se sont avérées inexactes.

Il a réussi, depuis, largement sur la base de ses excellentes relations avec de nombreuses communautés culturelles, à se faire élire comme maire d’une importante ville de la région de Toronto.

C’est un chat avec neuf vies, ce monsieur Brown. Il a aussi déjà eu à répondre de gestes qui étaient en contravention avec les règles du financement politique. Malgré tout, il a réussi à continuer.

Cette fois-ci, par contre, c’est peut-être sa dernière vie comme politicien.

Manque de transparence

Tard dans la nuit de mardi, Ian Brodie, le responsable de la course au leadership conservatrice, a tout simplement tweeté que Patrick Brown était expulsé de la course.

Selon Brodie, cette décision repose sur de «sérieuses allégations d’actes répréhensibles de la campagne de Patrick Brown qui semblent violer...»

Euh... Des allégations qui semblent...?

Pouvez-vous être plus précis?

Même si Brodie est un homme sérieux, sa démarche manque totalement de transparence.

Lors de la course à la chefferie visant à me remplacer à la tête du NPD, il y avait un candidat potentiel dont le passé, après analyse, avait révélé des coches mal taillées.

Le parti l’avait refusé. L’individu s’était adressé aux tribunaux et ce que le juge avait alors dit vaut la peine d’être mentionné ici.

Tout en convenant que le NPD avait suivi ses règles et avait des motifs valables de l'exclure, le juge avait envoyé un message qui valait pour tous les partis politiques: dans notre système de gouvernement, les courses à la chefferie sont d’une importance capitale et les tribunaux peuvent intervenir pour veiller à ce que les règles de justice naturelle soient respectées.

Soyons clairs. La décision de Brodie et compagnie, d’exclure Brown, a pour effet de garantir la victoire à Poilievre.

Dans notre système parlementaire de style britannique, le public ne choisit pas directement son chef de gouvernement. Le premier ministre est le chef de parti ayant gagné le plus de sièges. D’où l’importance de la transparence et de la rigueur dans les courses à la chefferie.

Que fait Élections Canada?

L’espoir de Jean Charest de coiffer Poilievre à la ligne d’arrivée s’évanouit avec la disparition de Brown comme candidat. Charest ne peut plus être le deuxième choix des électeurs de Brown sur le bulletin si ceux-ci décident de ne plus voter, puisque Brown n’est plus dans la course.

L’ombre de Stephen Harper, qui ne peut pas supporter Charest, va toujours planer au-dessus du résultat de cette course bâclée.

La conseillère principale de la campagne de Poilievre, Jenni Byrne, était la directrice de campagne de Harper. Ian Brodie a été le chef de cabinet de Harper. Des conservateurs de haut niveau m’informent que Poilievre est son candidat préféré.

Il est urgent pour Élections Canada de jeter son éclairage sur une situation qui risque d’entacher nos institutions démocratiques.